Vítimas fatais de acidente residiam em Campo Grande

A morte de três jovens em Sidrolândia na manhã deste domingo (14) vítimas de um grave acidente na MS-162 surpreendeu a comunidade.

A tragédia causou comoção em um acidente atípico, uma colisão em um mouchão de terra na beira da rodovia. Victor Eduardo Zandona Rocha, 20 anos, Flávia Eduarda de Lima, 22 anos e Bruna Letícia de Lima Paim, 18 anos, morreram na hora. Outros dois jovens sobreviveram.





Conforme informações de parentes e amigos das vítimas que conversaram com o Noticidade, os cinco jovens tinham forte vínculo de amizade e sempre saiam juntos para passear e se divertirem, o motorista era sempre Victor que não bebia, “isso posso te garantir, ele não bebia ao volante, era um menino responsável”, destacou um dos amigos que conversou com a reportagem na noite deste domingo por telefone afirmando que eles eram muito amigos e realmente foi uma tragédia.





Os jovens estariam indo a uma propriedade em Sidrolândia, no Assentamento Flórida onde já foram outras vezes para se divertir. A chácara seria da família de um deles.





O condutor do veículo Parati com placas de Sidrolândia saiu da pista na curva e bateu no mouchão de terra. Dois jovens foram resgatados com vida, Kleber Oliveira Brito, de 29 anos e Alexia Lima de Carvalho de 19 anos estão internados na Santa Casa em estado grave.





De acordo com o Delegado Diego Dantas não há indícios de que os jovens estariam alcoolizados, pois não foram encontradas bebidas no carro, contudo, só a Perícia pode esclarecer isso. Também há indícios de que eles não usavam o cinto de segurança, hipótese que também só a perícia pode esclarecer.