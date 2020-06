Três Lagoas completa 105 anos e celebra investimentos em saneamento

R$ 151,6 milhões estão sendo investidos em água e esgoto no município pela atual gestão do Governo do Estado

Autoridades e equipes de Governo e Sanesul durante visita no sistema de abastecimento Santa Luzia

Situado na divisa com o Estado de SP, o município de Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. De acordo com último censo do IBGE o município tem uma população estimada em 121.388 pessoas. Gente de vários cantos do Brasil que chegam diariamente em busca de oportunidades. O polo industrial é o grande atrativo da cidade.





O crescimento populacional, acompanhado do desenvolvimento econômico, faz de Três Lagoas um município repleto de desafios. Um deles está na área de saneamento.





Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Sanesul, vem investindo de forma consistente no setor de abastecimento de água tratada, bem como no esgotamento sanitário. A construção de milhares de quilômetros de rede de abastecimento de água tratada e a construção de reservatórios, somada a centenas de KM de extensão da rede de esgotamento sanitário, fizeram do município um grande canteiro de obras no que diz respeito ao saneamento.





O valor do investimento nessas obras, já concluídas e entregues a população, deixaram o município com mais de 75% de cobertura de esgotamento sanitário, e atingiu a soma de RS 43,7 milhões de reais só na primeira fase do projeto.





OBRAS EM EXECUÇÃO





O projeto que busca a universalização do esgotamento sanitário está em pleno desenvolvimento.





Ao participar do compromisso assumido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, a Sanesul parabeniza com obras entregues e em andamento os 105 anos de Três Lagoas. Uma cidade pujante, que não para de crescer!





VISITA





A Sanesul entregou obras de esgotamento sanitário em Três Lagoas na segunda-feira, 15 de junho. A empresa finalizou a execução de 34 km de rede coletora de esgoto, 2.331 ligações domiciliares de esgoto e 3.849m de coletores tronco. Estas obras foram realizadas com recursos do Orçamento Geral da União no valor de R$ 7,3 milhões.





O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro Junior também assinou ordem de serviço para a construção de mais dois reservatórios e uma estação elevatória de água tratada. Eles vão aumentar a capacidade de atendimento da empresa.

Diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro, durante assinatura de novas obras de saneamento para Três Lagoas

O investimento no sistema de abastecimento de água é de R$ 3,1 milhões, da própria empresa.





Aproveitando o momento de aniversário, a Sanesul vai licitar mais obras de ampliação do sistema de esgotamento. Será para execução de 19km de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações domiciliares de esgoto, mais elevatória.





Com autoridades, o diretor presidente visitou obras que estão em andamento em Três Lagoas como a finalização do super reservatório e estruturas do Santa Luzia; a ampliação da ETE JUPIÁ; a construção da ETE Souza Dias; e todas as frentes de trabalho de ampliação da rede de esgoto que estão sendo feitas nos bairros da cidade.