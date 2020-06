Três Lagoas completa 105 anos com investimentos do governo estadual

Novas obras de saneamento e infraestrutura somam mais de R$ 20 milhões

©Edemir Rodrigues

Nesta segunda-feira (15/6), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, representou o governador Reinaldo Azambuja na solenidade de aniversário de 105 anos de Três Lagoas, autorizando e entregando importantes obras de infraestrutura, saneamento básico e esgotamento no município.





Devido à pandemia, o evento foi transmitido ao vivo pela rede social da prefeitura, para evitar aglomerações. “Anunciamos hoje importantes investimentos para o município. Entregamos e autorizamos mais de R$ 16 milhões em obras de execução de rede coletora e construção de reservatórios, além de concluirmos a revitalização de uma das principais avenidas da cidade. Sem dúvidas, obras que contribuirão ainda mais para o desenvolvimento de Três Lagoas”, destacou Riedel.





As novas obras ampliam ainda mais a cobertura de 75% de esgotamento sanitário da cidade, coletando e tratando o esgoto de mais de 3,5 mil famílias. Considerando as obras executadas, em execução e a executar, o governo já destinou, por meio da Sanesul, mais de R$ 152 milhões ao município, contribuindo muito para a saúde da população. “Esses investimentos refletem na melhoria da saúde e qualidade de vida da população, ao passo que, para cada R$ 1 real investido em saneamento, economiza-se R$ 4 em saúde”, destacou Riedel.





Hospital Regional, Revitalização de Avenida e nova sede do Detran





A população também comemorou a revitalização de uma das principais vias de acesso da cidade, a Avenida Clodoaldo Garcia, que contou com mais de R$ 3,7 milhões de recursos estaduais para seu recapeamento, além de obras drenagem e iluminação pública. “Essa avenida é muito importante, tem muito movimento e dá acesso a diversos bairros, por isso melhora muito e moderniza nossa cidade”, avaliou Édipo Tiago Furlan, morador de Três Lagoas há cinco.





Outra importante obra, com mais de 80% de execução e previsão de entrega para outubro, é o Hospital Regional de Três Lagoas, que contará com 171 novos leitos para atendimento de diversos municípios da região. Sua conclusão em muito contribuirá para o Projeto de Regionalização da Saúde.





Por fim, o governo anunciou o início, previsto ainda para este ano, da construção da nova sede do Detran, que atualmente funciona no shopping. A nova sede será projetada especificamente para este fim, proporcionando melhores condições de atendimento à população.





A agenda também contou com a presença do senador Nelson Trad Filho, do secretário adjunto da Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul, Flávio Cesar de Oliveira, do secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula, e do diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior.