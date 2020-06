Trabalhador morre ao cair de telhado enquanto fazia reparos em calhas

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira no distrito de Vila São Pedro, em Dourados; calheiro tinha 48 anos de idade

Viaturas e carro de funerária em igreja de Dourados, onde calheiro caiu do telhado e morreu ©Osvaldo Duarte/Dourados News

O calheiro Eraldo Machado Rodrigues, 48, morreu na tarde desta sexta-feira (12) após cair do telhado do salão de festas da igreja católica do distrito de Vila São Pedro, município de Dourados. Funcionário de uma empresa de calhas da cidade, ele fazia reparo no telhado quando caiu de altura de pelo menos seis metros.





Equipes do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram a ir ao local, mas quando chegaram ao distrito, que fica a 15 km do centro, Eraldo já estava morto. O calheiro trabalhava com um ajudante, que não sofreu ferimentos, segundo o Dourados News.





A perícia da Polícia Civil foi ao local para o levantamento de rotina. Inquérito policial será instaurado pela 2ª Delegacia de Polícia para apurar as circunstâncias da morte.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS