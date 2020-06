Títulos de propriedade são entregues para famílias de Sidrolândia

©Arquivo Agehab

Regularização fundiária avança no interior do Estado garantindo a posse das propriedades para as famílias . Dessa vez, 129 moradores do Bairro Pindorama, em Sidrolândia receberam o título de propriedade de seus imóveis depois de mais de uma década de espera.





A solenidade de entrega foi realizada com horário marcado com grupos pequenos de pessoas nesta terça-feira (23.06) e quarta-feira (24.06), atendendo as recomendações de prevenção contra o Corona Vírus.





Em parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), além dessa entrega, 117 títulos já foram entregues nos bairros Cascatinha II e Pé de Cedro.





“Hoje foi um dia de conquista, eu já tinha perdido as esperanças, mas Graças a Deus agora tenho a certeza de que a casa é minha”, disse a moradora Isabel Cristina que vive no bairro há 12 anos.





Jorge Amaral também recebeu a documentação e falou da alegria em receber o título de proprietário do imóvel. “Há muito tempo a gente vem lutando pela casa própria, essa luta não é fácil pra ninguém. Mas agora estou tranquilo sabendo que o imóvel é meu por direito”.





As matrículas são gratuitas, desde que os moradores atendam aos requisitos estabelecidos na lei n° 13.465/2017. A renda familiar não pode ultrapassar cinco salários mínimos, a pessoa não pode possuir imóvel e não ter sido beneficiada pela regularização fundiária urbana ou rural.





O primeiro passo para a regularização é o levantamento georeferencial. Depois disso uma equipe da Agehab fará o levantamento das famílias e a coleta de documentos necessários.





Marcelo Ascoli, prefeito de Sidrolândia agradeceu sua equipe pelo trabalho e o suporte técnico da Agehab. “Foi um trabalho feito de porta em porta, de conversa com as famílias e coleta de documentos que garantiu o sucesso do projeto. Também agradeço à Agehab que nos deu condições técnicas e legais, apoiando e sendo atores nessa iniciativa “, finalizou o prefeito.