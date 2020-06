Terça-feira com ar seco e pancadas de chuva com trovoadas isoladas no MS

As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 34ºC, de acordo com o Inmet

O dia em Campo Grande amanheceu com temperatura amena com os termômetros marcando 18.8ºC, por volta das 6h. Apesar do ar seco e estável, outra frente fria que se aproxima do sul do Estado (região de Dourados) traz pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde. Nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Para a Capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado no período da tarde e chuva à noite. A temperatura máxima na cidade será de 30ºC com umidade relativa do ar entre 70% e 40%. Em Dourados, Ponta Porã e Coronel Sapucaia, as máximas serão de 31ºC, em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Selvíria 32ºC, em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Sonora 33ºC, em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 34ºC.





Amanhã, a frente fria atravessa o centro e norte do Estado (nas cidades de Campo Grande, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes), onde ocorrem pancadas isoladas de chuva. A partir do sudoeste e sul do Estado (região de Bela Vista) um sistema de alta pressão deixa o tempo com poucas nuvens e com baixa umidade relativa do ar, após a passagem da frente fria.





Na quinta-feira (2), ocorre névoa úmida e nevoeiro isolado no sul do estado ao amanhecer, quando as temperaturas estarão próximas aos 6ºC. Com o tempo parcialmente nublado as temperaturas se elevam lentamente. Ainda chove de forma isolada no centro e norte. Na sexta-feira (3), o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas sobem rapidamente após um amanhecer frio.