Taquarussu recebe emenda parlamentar de R$ 400 mil do deputado Onevan

Recursos serão utilizados no custeio do Hospital Sagrado Coração de Jesus

Taquarussu é mais um município que foi contemplado pelo deputado estadual Onevan de Matos através da destinação de emendas parlamentares. O município do Vale do Ivinhema recebeu R$ 400 mil em recursos para Ações de Saúde.





Emenda Parlamentar – De acordo com o prefeito Roberto Nem, os recursos da emenda parlamentar já estão sendo utilizados no custeio do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, que possui 12 leitos e atende a população do município.





“Quero dizer, em nome da população de Taquarussu, que somos muito gratos ao deputado estadual Onevan de Matos por ter destinado essa emenda parlamentar, que é muito significativa para nós. O deputado Onevan não tem medido esforços em seu trabalho pelo nosso município”, falou o prefeito Roberto Nem.





Saúde – Marca de seu trabalho político-parlamentar, o deputado estadual Onevan de Matos estabeleceu como meta priorizar o destaque de suas emendas parlamentares para a Saúde – especialmente nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro atravessa.





“Esta emenda parlamentar demonstra um pouco da gratidão, do carinho e de meu trabalho como representante de Taquarussu na Assembleia Legislativa. Aproveito para parabenizar o Roberto Nem, sua equipe de secretários e servidores públicos e os vereadores pelo trabalho desenvolvido em favor da população”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.