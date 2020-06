Suspeito de estupro, marido de pastora é preso ao tentar fugir

Esposa do homem, que é pastora, estava dando apoio ao foragido

Abordagem foi feita no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-419 ©Divulgação/Polícia Civil

Homem, de 38 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso durante tentativa de fuga ontem (24) na MS-419, em Anastácio, cidade distante a 135 quilômetros de Campo Grande. A esposa, que é pastora, estava dando apoio.





Segundo informações da Polícia Civil, o homem é suspeito de ter cometido o crime em Anastácio. Ele teve a prisão preventiva decretada e estava foragido.





Durante as investigações, o SIG (Setor de Investigações Gerais) de Aquidauana e Anastácio montaram estratégia para seguir a esposa do suspeito. O homem estava dentro do carro da mulher.





Os policiais abordaram o veículo no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rodovia. Dentro do carro do casal, os agentes encontraram grande quantidade de alimentos e água, o que indicou que eles estavam fugindo.





Ainda segundo as investigações, a pastora auxiliou o marido durante o tempo em que ele esteve foragido.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS