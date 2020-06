SOLIDARIEDADE| Entregue 4° lote de máscaras individuais a indígenas e idosos

No total, mais de 54 mil itens foram destinados a aldeias de Dourados e também do entorno do município

A Energisa concluiu, essa segunda-feira (15/06), a entrega do quarto lote de máscaras de proteção individual. Os produtos são repassados, por meio do convênio firmado entre a empresa e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul (Semagro) e Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nesta etapa, são mais 17 mil máscaras que terão distribuição aos indígenas e idosos.





Ao todo já foram disponibilizadas 54 mil unidades e, até a próxima semana, será entregue mais um lote totalizando 65 mil máscaras de tecido 100% algodão. “Enquanto pudermos ampliar o apoio a quem precisa, especialmente aqueles que estão no grupo de risco, o faremos. E a confecção das máscaras é uma forma de contribuir também com a economia local; um outro setor que vem sentindo os efeitos dessa pandemia. Seguimos mobilizados para cumprir nossa responsabilidade social”, afirmou Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa MS.

A confecção das máscaras é realizada pela ONG Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo (ACIESP), instituição que existe há dez anos e que atende mulheres vítimas de violência doméstica. As 27 voluntárias da associação vão contar com o apoio do Senai no corte do material. A estimativa é de que as costureiras produzam 10 mil máscaras por semana. O investimento para essa ação é de R$ 100 mil.





Para a presidente da ACIESP, Cereucy Santiago Ramos, “é muito gratificante ver empresas sensibilizadas com a situação sem medir esforços para ajudar. Esse valor destinado à nossa instituição é muito bem-vindo porque as costureiras envolvidas neste trabalho também vão poder ajudar a sua família”, destacou.





"Recebemos essa demanda da Secretaria de Saúde e através da Energisa, conseguimos que fosse atendida. A atitude confirma que as empresas sul-mato-grossenses têm mostrado seu engajamento na preservação da vida", explica o secretário da Semagro, Jaime Verruck.





Movimento Energia do Bem





Desde o início da pandemia, o Grupo Energisa vem realizando diversas ações por meio do Movimento Energia do Bem no combate aos efeitos causados pelo novo coronavírus.





O Grupo Energisa investirá R$ 5 milhões no movimento em todos os estados onde atua e doou também R$ 1,5 milhão para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a produção de testes para diagnóstico de Covid-19. Uma parceria com instituto Evoe também arrecadou fundos para ajudar os mais necessitados.





No Estado, além das 65 mil máscaras que estão sendo confeccionadas, 300 famílias carentes de Campo Grande receberam cestas básicas. A Energisa também está sendo responsável pelo transporte e calibração de 70 ventiladores pulmonares danificados de diversas instituições de saúde do interior do Estado.

No último dia 10 de junho dois asilos de Campo Grande receberam reforço no estoque de produtos de higiene e limpeza, além de 423 kg de alimentos não perecíveis. As instituições contempladas foram o Asilo São João Bosco e o SIRPHA Lar do Idoso. A campanha teve início em abril, e contou com a participação de colaboradores da empresa de energia elétrica, seus amigos e familiares. Depois da parceria firmada com a plataforma Evoé, toda à sociedade também passou a poder participar da arrecadação que aconteceu até no último dia 22, no modelo de matchfunding, onde para cada Real doado, a Energisa doou mais R$ 1.





Para mais informações sobre as ações que englobam a iniciativa Energia do Bem, com conteúdo confiável sobre a doença e sobre a redução dos impactos do isolamento social, é só acessar o portal ( www.movimentoenergiadobem.com.br/ ).