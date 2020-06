SOLIDARIEDADE| Em MS, Campo Grande, Dourados e Naviraí recebem novas doações da JBS

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa: “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Trabalho em Campo Grande (MS)

Desde a última quinta-feira (25), a JBS está entregando equipamentos hospitalares e de proteção individual (EPIs) às cidades de Naviraí, Campo Grande e Dourados. Essas são as novas doações da empresa para Mato Grosso do Sul dentro do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.





Na quinta-feira (25), a cidade de Naviraí recebeu oito camas de UTI. Hoje (26), Campo Grande recebe 10 camas de UTI e, nos próximos dias, 1 milhão de luvas de procedimento. Neste sábado (27), será a vez de Dourados receber 15 camas de UTI, 15 monitores de sinais vitais, 10 respiradores, 3 desfibriladores e 75 bombas de infusão que serão entregues ao Hospital Universitário da Grande Dourados (MS), além de 100 mil luvas de procedimento destinadas à Associação Médica da Grande Dourados.

Entrega de materiais em Naviraí (MS)

Desde maio a empresa já entregou mais de 110 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscaras cirúrgicas e PFF2, aventais TNT, toucas, luvas, viseiras faciais e óculos de proteção –, à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, além de cerca de 8 mil litros de sanitizantes como álcool em gel e líquido, desinfetante hospitalar e sabonete. “A JBS estruturou um programa dedicado a apoiar o país no enfrentamento a essa pandemia. Essa nova doação que chega à nossa cidade vem em um momento oportuno e ajudará o sistema de saúde da região. Quando tudo isso passar também teremos deixado um legado importante para a saúde local”, diz Dirceu Rech, gerente industrial da JBS em Dourados.





Campo Grande, Dourados e Naviraí são três dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o governo do Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.

Caminhão chega ao Hospital Regional de Campo Grande

Para William Salazar, gerente de Recursos Humanos da unidade 1 da JBS em Campo Grande (MS), “como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com a comunidade onde vivemos e participamos”.





“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”





Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.





A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.