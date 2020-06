Sexta-feira tem previsão temporais com vento forte para a Capital e outros 55 municípios

Os termômetros marcam no Estado máxima de 32ºC, de acordo com o Inmet





O dia em Campo Grade amanheceu ventando, mas com temperatura amena na casa dos 18.6, por volta das 6h. A previsão para esta sexta-feira (5) é de chuva forte no sul e sudoeste do Estado (nos municípios de Amambai, Antônio João, Rio Brilhante, Ivinhema). As temperaturas começam a subir durante o dia. Os termômetros marcam no Estado máxima de 32ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O instituto emitiu alerta de vendaval para Campo Grande e outros 55 municípios com ventos de ventos de até 60 km/h com risco de queda de galhos de árvores. Na Capital, o dia será parcialmente nublado com chuva no período da noite. A temperatura máxima na cidade será de 28ºC com umidade relativa do ar entre 90% e 45%.





Em Coxim, Dourados, Ponta Porã, Coronel Sapucaia e Maracaju, as máximas serão de 26ºC, em Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 27ºC, em Chapadão do Sul, Três Lagoas, Paranaíba e Selvíria 30º, em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Rochedo 32ºC.





As chuvas devem cessar no decorrer deste sábado (6), quando as temperaturas caem em todo o Estado. Os termômetros sobre a partir de domingo (7).