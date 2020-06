Sexta-feira de sol, sem previsão de chuva e com temperatura máxima de 34ºC

Para Campo Grande, a previsão é dia claro com névoa seca no período da tarde e temperatura máxima de 31ºC

O sol aparece nesta sexta-feira entre poucas nuvens e as temperaturas aumentam no decorrer do dia com índices de baixa umidade relativa do ar em todo o Estado. As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva para hoje.





Para Campo Grande, a previsão é dia claro com névoa seca no período da tarde, temperatura máxima de 31ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 35%. Em Bonito, Coxim, Dourados, Ponta Porã, Bodoquena e Bonito, as máximas não devem passar dos 30ºC, em Três Lagoas, Chapadão do Sul, Paranaíba, Selvíria 33ºC, em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Corumbá, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Ladário e Porto Murtinho 34ºC.





Amanhã, uma frente fria entra pelo sudoeste de MS (nas regiões de Itaporã, Juti, Fátima do Sul, Caarapó) trazendo pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul, sudoeste e centro-oeste.