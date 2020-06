SENAI oferece cursos de capacitação a custo mais baixo para empresas que adotaram “lay-off”

As empresas podem contratar os cursos por meio da plataforma Mundo SENAI (que também oferece formações individuais para o trabalhador). Entre as opções, estão cursos de assistente administrativo, contabilidade, recursos humanos, desenhista de produtos gráficos, operador de telemarketing, padeiro e confeiteiro, entre outros, todos com monitoria e tutoria. A partir do fechamento do contrato pela empresa, será gerado um voucher. Com esse vale, o trabalhador poderá se inscrever no curso de interesse.