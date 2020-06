Senador Nelsinho Trad vota em favor da agricultura familiar

Senador Nelsinho Trad na época que era prefeito de Campo Grande

Como defensor da agricultura familiar, o senador Nelsinho Trad (PSD) se posicionou em votação no Senado, nesta terça-feira, a favor de agricultores familiares e pescadores artesanais. Para o parlamentar sul-mato-grossense, o governo federal deve adquirir preferencialmente alimentos vendidos desses trabalhadores em feiras e de outros equipamentos de comercialização direta por conta das medidas de combate à pandemia da Covid-19. A exceção serão as situações nas quais os governos estaduais ou municipais estejam adotando medidas semelhantes. “Nesse momento, os feirantes e os pequenos agricultores estão enfrentando dificuldades e precisam desse apoio”, justificou o senador.





Essa proposta tinha sido excluída do projeto de lei que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de refeições prontas para o consumo. Houve várias manifestações no Congresso Nacional e Câmara Federal decidiu incluir de volta o assunto. Inicialmente, havia sido recusada pelo relator Jayme Campos, por entender que seria vetada pela Presidência da República. Porém, houve protestos de senadores e, por unanimidade, os parlamentares se manifestaram favoráveis à agricultura familiar. “Após a decisão do Senado, recebi várias mensagens de pequenos produtores rurais em agradecimento aos parlamentares que abraçaram a agricultura familiar”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Dona Maria de Brito entregando verduras na porta da residência do senador Nelsinho Trad

Desde que foi prefeito em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad ficou ligado aos produtores da agricultura familiar. Em setembro de 2009, implantou na Capital de Mato Grosso do Sul a Feira Orgânica. O programa realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia e do Agronegócio (Sedesc), em parceria com o Ministério da Agricultura, Banco do Brasil e Sebrae, incentivou o consumo de produtos orgânicos em Campo Grande.





Dezenas de produtores, reunidos na Cooperativa de Orgânicos da Agricultura Familiar de Campo Grande (Organocoop), passaram a vender a sua produção às quartas-feiras na Praça do Rádio Clube, Avenida Afonso Pena, aos sábados no estacionamento da prefeitura, a partir das 7 horas, e aos domingos na Igreja Primeira Essência. A produção também é vendida em mercados e para escolas e instituições por meio de programas federais instituídos pela prefeitura em 2007. "O senador Nelsinho nos ajudou muito e continua prestigiando a agricultura familiar”, comentou a pequena produtora Maria Aparecida de Brito, que produz no assentamento conhecido como Polo Orgânico, que fica em uma região entre o Indubrasil e o Distrito Industrial, e entrega todos os fins de semana verduras e legumes ao senador nesse período de pandemia.