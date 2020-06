Senador Nelsinho Trad reivindica R$ 81,5 milhões da Funasa para saneamento em MS

©Luís Carlos Campos Sales

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) batalha pela universalização dos serviços de água e esgoto em Mato Grosso do Sul. Nesta manhã, o parlamentar sul-mato-grossense articulou reunião entre o novo presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Giovanne Gomes da Silva e o diretor-presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Filho, para pedir pela liberação de R$ 81,5 milhões para 24 projetos que vão atender 20 municípios de Mato Grosso do Sul. "Como parlamentar de MS e municipalista, solicitei a atenção da Funasa pelos interesses do governo no nosso Estado para atingir a universalização de água tratada e 100% de esgoto", disse o senador Nelsinho Trad.





A Empresa de Saneamento de MS apresentou 24 propostas. Dessas, 15 são de esgotamento sanitário para Água Clara, Anastácio, Anaurilândia, Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Chapadão do Sul, Deodápolis, Fátima do Sul, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas e Sonora. "O importante é a expansão para municípios com menos de 50 mil habitantes", explicou o diretor da Sanesul.





Outras oito propostas, segundo o diretor da Sanesul, são para o sistema de abastecimento de água dos municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Sete Quedas e Sidrolândia. "Também apresentamos de maneira inédita um projeto de resíduos sólidos para Anastácio que precisa de R$ 9,3 milhões de reais", comentou o presidente.





Até 2023, Mato Grosso do Sul tem que cumprir metas relacionadas a índices de abastecimento de água e esgotamento sanitário para poder ingressar com parcerias público-privado e ampliar as melhorias de atendimentos à população. "Estamos trabalhando por mais obras de saneamento", destacou o senador Nelsinho Trad, que foi chamado de "padrinho de MS" pelo presidente da Sanesul.





O presidente da Funasa, coronel Giovanne Gomes da Silva, parabenizou a iniciativa do senador e do diretor da Sanesul de buscarem a instituição para obter êxito nessa missão. Ele informou que a Funasa tem R$ 308 milhões de recursos para todo o país em obras de saneamento. "Estamos juntos nesse desafio de ofertar mais saneamento para todos", disse o coronel Giovanne.