Senador Nelsinho Trad consegue R$ 10 milhões e senadora Simone Tebet outros R$ 10 milhões para Campo Grande

Recursos federais serão utilizados em asfalto na Duque de Caxias e no Jardim Centenário

Campo Grande vai receber R$ 20 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional Regional (MDR) para obras de asfalto no prolongamento da Avenida Duque de Caxias e no Bairro Jardim Centenário. Os convênios entre o município e a Caixa Econômica Federal, que atende o Governo Federal, foram assinados nesta tarde, no gabinete do prefeito Marquinhos Trad (PSD), com a presença dos dois senadores Nelsinho Trad (PSD) e Simone Tebet (MDB), que conquistaram a liberação dos recursos federais. "São mais de 9 km de asfalto novo na Avenida Duque de Caxias, do aeroporto até Indubrasil com ciclovia, da nossa parte. E mais quase 5km e pontes de concreto do empenho da senadora Simone Tebet para região do Jardim Centenário. No fim do ano, descobrimos que esses recursos não tinham sido liberados, o município ingressou com uma liminar e eu e Simone obtivemos êxito", comentou o senador Nelsinho Trad.





O maior investimento, segundo a prefeitura, de R$ 9.886.531,00, será usado no recapeamento de um trecho de 9,9 km (quase 19 km, considerando as duas pistas) da Avenida Duque de Caxias e o seu prolongamento, após o viaduto sobre os trilhos, a Avenida Solon Padilha. Uma das entradas da cidade, a que dá acesso a BR-262, ao macro-anel e ao núcleo industrial de Indubrasil. "Esse asfalto foi construído há mais de 20 anos, quando houve a duplicação da avenida e precisava da nossa atenção", disse o senador Nelsinho Trad.





Memórias





Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito mostrou o livro em memória do seu pai, deputado federal Nelson Trad, na página onde ele aparecia ao lado do amigo, finado senador Ramez Tebet. Na legenda, "amigos para vida inteira!". Para o prefeito, esse sentimento passou dos pais para os filhos (senadores Nelsinho e Simone) que hoje trabalham juntos no Senado Federal por Campo Grande.





A senadora também relembrou que passou o ensino médio e a faculdade de Direito ao lado do deputado federal Fábio Trad (PSD) e, hoje, compartilha trabalhos e ações com o senador Nelsinho Trad. "Estivemos juntos na Assembleia Legislativa de MS, nas eleições e, agora, no Senado", disse.





Quebrando o protocolo do evento, o senador Nelsinho Trad aproveitou para destacar aos representantes da Caixa Econômica Federal que eles precisam auxiliar Campo Grande para que a capital receba um financiamento de R$ 90 milhões. Na ocasião, a senadora Simone Tebet interveio e informou que já agendou com o Ministério do Desenvolvimento Regional. "Eu vou estar em Brasília e vou falar com o ministro a pedido do senador Nelsinho, ele que me ligou ontem para falar o quanto precisamos atender Campo Grande", ressaltou a senadora.





Os parlamentares de MS, segundo o senador, que coordena a bancada federal, trabalham em conjunto pelos 79 municípios. "Nos empenhamos por todos", afirmou o senador que liberou no ano passado quase R$ 80 milhões e, neste ano, já cerca de R$ 50 milhões.​