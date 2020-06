Senador Nelsinho Trad acompanha teleconsulta e sistema de monitoramento contra o Covid-19 na Capital

Preocupado com a pandemia em Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad visitou, neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) para conhecer de perto as ferramentas utilizadas no combate ao Covid-19: a teleconsulta e o sistema de monitoramento. “Todo dia, surgem novos casos positivos (3.001 casos em MS e 608 na Capital). Muitos me pedem orientações, decidi, como médico e parlamentar, verificar o funcionamento dos serviços da equipe disciplinar na Capital, que acompanha o paciente por telefone e faz o monitoramento para acompanhar a evolução do caso”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Antes de fazer a visita, o senador Nelsinho Trad adotou as medidas de biossegurança e recebeu o apoio de técnicos da Saúde. Desde 30 de março, o serviço de teleconsulta foi adotado pelo município com apoio técnico da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e já atendeu mais de 6 mil pessoas. “Numa escala diária, de 22 servidores, oito administrativos e seis de nível superior e oito médicos, eles atendem das seis da manhã até meia-noite por telefone (número 67 20202170)”, explicou o secretário de saúde do município, José Mauro Pinto de Castro Filho, que recepcionou o senador.

©DIVULGAÇÃO Em plataforma virtual, o secretário José Mauro mostrou como é feito o monitoramento de internações nos hospitais e de pacientes contaminados e esclareceu sobre o programa. “Aqui, podemos ver todas as enfermarias dos hospitais, o acesso a todos os locais dos hospitais, ver o estado de saúde dos pacientes com Covid e ter o controle de leitos. As unidades 24 horas ainda não estão integradas ao sistema”, respondeu o secretário ao senador Nelsinho Trad.





Como coordenador da bancada federal, o senador Nelsinho Trad, comentou que todos os parlamentares de Mato Grosso do Sul devem munidos de medidas de biossegurança se aproximar dos serviços da Saúde para compreender as demandas do município e, assim, poderão destinar recursos federais para Saúde da Capital e dos outros 78 municípios de Mato Grosso do Sul. “Quis fazer essa visita aqui e liguei para o responsável, eu sou médico e tenho a prerrogativa de entrar em qualquer hospital, mas entendo que estamos vivendo um momento atípico e as regras devem ser cumpridas. A disciplina é o grande segredo para vencermos essa pandemia, nada de politicagem barata para vencer essa questão”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.