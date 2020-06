Segunda-feira com frente fria trazendo pancadas de chuva no Estado

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção com variação estimada entre 30% a 90%





A frente fria deve mudar o tempo nesta segunda (1º) com aumento de nuvens, pancadas de chuva no sul e sudoeste do Estado (nas regiões de Bodoquena, Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Amambai, Antônio João).





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção com variação estimada entre 30% a 90%. As temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul vão ficar na casa dos 31ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em campo Grande, o dia será claro a parcialmente nublado com temperatura máxima na casa dos 29ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 40%. Em Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante, as máximas serão de 24ºC, em Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 26ºC, em Sonora, Selvíria, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Rochedo e Três Lagoas 31ºC.





As temperaturas caem em todo o Estado, especialmente no centro, oeste e sul (nas cidades de Campo Grande, Caarapó, Corumbá).