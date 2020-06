Sebrae realiza rodada para escolas encontrarem equipamentos de proteção

Inscrições para evento on-line estão abertas para instituições particulares de todo o Estado

Produtos que serão ofertados são álcool em gel, termômetro digital, luvas descartáveis, máscaras, dentre outros ©Shutterstock

Entre os dias 22 a 25 de junho, o Sebrae/MS, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul realiza uma rodada de negócios entre escolas particulares e empresas fornecedoras de equipamentos de proteção individual (EPI). As inscrições já estão abertas para os interessados.





A proposta da Rodada Virtual – Retorno às Aulas com Saúde e Segurança é preparar as instituições de ensino para quando o retorno for liberado pelo poder público. Desta forma, as escolas garantirão a segurança de professores, colaboradores, pais e alunos.





O evento também é uma oportunidade para as instituições encontrarem novas parcerias. Segundo a organização, os produtos que deverão ser ofertados são álcool em gel, termômetro digital (com medição a distância), luvas descartáveis, máscaras, equipamentos de apoio a higiene e limpeza de superfícies, dentre outros.





Como participar





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na plataforma rodadavirtual.com.br/eventos , local onde o encontro inicia na próxima segunda-feira (22). A rodada também é aberta a gráficas, por conta da personalização das máscaras com a “logo” das escolas. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.