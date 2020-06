Sebrae oferta consultorias em biossegurança para escolas particulares

Para micro e pequenas empresas, pacote em protocolos de reabertura é gratuito

Consultoria aborda protocolos de reabertura para as instituições de ensino

As escolas particulares do Estado contam com o apoio do Sebrae/MS para o retorno às aulas com segurança. A instituição, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul e com as entidades do Sistema S oferta uma consultoria em protocolos de reabertura para as instituições de ensino.





A consultoria tem ao todo 16 horas de duração. Nela, são abordados o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), finalizando com a elaboração do protocolo de reabertura para ser entregue à prefeitura de cada município.





A orientação é que instituições de ensino se preparem para o retorno seguro às aulas, mesmo sem data definida pelo poder público. “No caso de Campo Grande, elaboramos o plano macro para a prefeitura e aguardamos a aprovação. Independente disso, já encaminhamos para as escolas para se cadastrarem, para se anteciparem e não deixarem para a última hora”, afirma a representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, Maria da Glória Paim Barcellos.





Segundo a analista do Sebrae/MS, Luciene Mattos, as escolas estão procurando a instituição para a consultoria e diversos atendimentos já foram realizados. “É importante a empresa fazer as adequações. Quando for autorizada a volta, será preciso apresentar esse protocolo. A escola não poderá voltar sem ter medidas de biossegurança para cuidar dos alunos, dos professores e colaboradores”.





O pacote de protocolos de reabertura foi desenvolvido junto à equipe técnica do Sesi/MS e Senac/MS, e é uma das soluções oferecidas no programa Sebrae Orienta. Conforme o sindicato, hoje, são 280 escolas regulares na rede particular de ensino no Estado.





Como participar





A solução é gratuita para as micro e pequenas empresas. Já as médias e grandes devem desembolsar R$ 2.080,00 pela consultoria de 16 horas. Para participar, os interessados devem preencher um formulário na página do Sebrae Orienta: orienta.ms.sebrae.com.br





Após, um técnico da instituição entrará em contato para fazer o agendamento o mais breve possível.