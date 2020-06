Sebrae e parceiros divulgam linhas de crédito emergencial para pequenos negócios

Nesta quarta-feira (1º), às 16h30, entidades realizam coletiva para a imprensa

Instituições irão divulgar duas linhas de crédito, ofertadas pelo Banco do Brasil

O Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, que reúne representantes do setor produtivo e do Governo do Estado, realiza nesta quarta-feira (1º) na sede da instituição uma coletiva para a imprensa, às 16h30, para divulgar linhas de crédito emergencial direcionadas aos pequenos negócios. O objetivo é apoiar a retomada e sobrevivência de pelo menos 3 mil empresas sul-mato-grossenses.





Na ocasião, o presidente do Conselho e presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, irá anunciar, junto ao superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, e ao superintendente do Banco do Brasil em MS, Sandro Grando, duas linhas emergenciais da instituição financeira voltadas às empresas: BB FCO - Capital de Giro Emergencial e Pronampe, relativa ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do Governo Federal.





Participam ainda da coletiva o presidente da Faems (Federação das Associações Empresariais), Alfredo Zamlutti, e os representantes do Governo do Estado, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.





Conselho





O Conselho Deliberativo do Sebrae/MS é formado pelas entidades Fiems (Federação das Indústrias), Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária), Faems, Fecomércio (Federação do Comércio), AMEMS (Associação das Micro e Pequenas Empresas), Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), Caixa, Banco do Brasil, UFMS e Sebrae Nacional.





Serviço





A coletiva acontece na sede do Sebrae/MS, localizado na Av. Mato Grosso, nº 1661. O evento também será transmitido ao vivo no YouTube do Sebrae/MS, neste link . Para os que comparecerem, a instituição irá adotar as medidas de biossegurança preconizadas pelas autoridades de saúde, como o distanciamento social e a disponibilização de álcool em gel.