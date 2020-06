Sebrae Acelera Digital ajuda negócios a venderem pela internet

Com mentorias online e gratuitas sobre Marketing Digital, empresários sul-mato-grossenses conseguem contornar crise relacionada à pandemia

Para negócios que estão apenas com delivery, capacitação em vendas pela internet é essencial

Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a receber o piloto do programa Sebrae Acelera Digital, iniciativa da instituição que promove uma transformação digital na empresa, com foco no aumento de vendas pela internet. Após a fase de testes, entre os dias 19 e 29 de maio, duas primeiras turmas participaram do projeto e já contabilizam resultados.





Em 10 dias de Jornada de Aceleração Ágil, os participantes contaram com mentorias gratuitas sobre Tecnologia e Marketing Digital direcionadas para o negócio. Foram realizados três encontros virtuais em pequenos grupos no Whatsapp, divididos por segmento e maturidade digital, ou seja, de acordo com o nível de aplicação das digitais no dia a dia da empresa para promoção e vendas.





Conforme o analista do Sebrae/MS Leandro Passos, inicialmente, foram selecionados para a capacitação os segmentos Moda e Vestuário e Bares e Restaurantes, considerados nichos que mais sofreram com os impactos econômicos por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, foram priorizadas as cidades turísticas, onde os empresários estão sem volume nas vendas com a suspensão dos destinos por medidas de segurança.





Ao todo, 10 empresas de cada segmento participaram. “Além de consultores, levamos para as reuniões convidados especiais, como chefs de cozinha. Toda a experiência digital da empresa foi colocada neste projeto, desde configurações no Google Meu Negócio até outras ferramentas que podem ser usadas pelos empresários. Eles já estão com resultados, programaram uma campanha no Facebook e estão tendo cliques e gerando negócios”, destaca Passos.





Uma das participantes que já contabiliza resultados com o impulsionamento das vendas nas redes sociais é a empresária Elizangela Ortega, do Restaurante Do Marco Velho, localizado em Bonito, principal destino de ecoturismo do Estado. Ela decidiu participar porque, além do momento atual, comenta que o mercado exige “cada vez mais a tecnologia”.





“Achei a capacitação produtiva, os consultores são bem objetivos nas explicações. Já realizei mudanças e continuarei colocando em prática tudo que aprendi, que é estar mais presente nas redes sociais. O que mais que chamou atenção e resultado imediato foi poder impulsionar as vendas”, disse.





Outra empresária que está aproveitando as orientações é Lucélia Marcante Peixoto, proprietária da Absolutta Boutique, negócio de confecção localizado em Jardim. O município, que fica próximo a Bonito, também integra os destinos de ecoturismo de Mato Grosso do Sul.





A empreendedora afirma que indicaria o programa para outros empresários. “Decidi participar porque quero vender online. Aprendi sobre interação entre Facebook e Instagram, essa questão da divulgação. Neste momento, estou fazendo as mudanças no negócio”, comenta.





Do segmento de alimentação, o empresário Patrick Michel de Lima, proprietário da Nonna Noemia Pizzeria, localizada em Dourados, conta que aprendeu a gerir melhor as mídias sociais, ganhando relevância no Google, Instagram, Facebook e no site, utilizando ferramentas de Marketing. Para ele, a capacitação foi essencial, uma vez que atualmente, o negócio está operando apenas com o delivery.





“Achei uma experiência incrível poder aproveitar o conhecimento de pessoas experts no marketing e em publicidade, além de ser uma oportunidade de estar em contato com outros empreendedores, mostrando que não estamos sozinhos. Realizei uma sequência de ações de marketing direcionado que vêm dando resultados positivos para a empresa, influenciando diretamente no nosso faturamento”, comemora.





Sebrae Acelera Digital





Os pequenos negócios viram o faturamento cair devido à pandemia do novo coronavírus, por isso, os canais virtuais se tornaram uma alternativa fundamental. Neste sentido, o programa Sebrae Acelera Digital foi lançado pela instituição oficialmente no dia 27 de abril.





Para participar das próximas turmas, o dono da micro ou pequena empresa, inclusive microempreendedor individual (MEI), deve preencher um formulário online, disponível neste link . Ao fazer a pré-inscrição, uma equipe do Sebrae entrará em contato com o empresário.