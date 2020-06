SANESUL| R$ 10 milhões em ampliação do sistema de esgotamento em Paranaíba

Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Paranaíba com recurso da própria Sanesul, viabilizado junto a CEF (Caixa Econômica Federal) no âmbito do Programa Avançar Cidades estão sendo executadas.

Essa ampliação do sistema de coleta e tratamento do esgoto doméstico na cidade faz parte do projeto de universalização do serviço que a Sanesul e Governo do Estado estão à frente, empenhados em executar para atingir os cem por cento de cobertura.





A estatal tem 73 km de rede coletora de esgoto e 3.755 ligações domiciliares em execução em Paranaíba, em torno de R$ 10 milhões de reais em investimentos com recursos próprios.

“Aqui no MS temos investimentos importantes com recursos próprios. Com uma boa gestão e um bom trabalho de equipe, é possível fazer obras grandes como essa de Paranaíba. É um ganho enorme da comunidade local, pois se você tem rede de esgoto e tratamento adequado, você tem melhor saúde e melhor qualidade de vida. Além disso, há uma valorização da região e dos imóveis”, comentou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior.





Investimentos em Paranaíba





Paranaíba está entre os municípios com maior cobertura de esgotamento sanitário e deverá aumentar ainda mais após o término dessas obras. Somando todos os investimentos em Paranaíba na área de saneamento básico água e esgoto (com recurso próprio e Federal), o montante ultrapassa os R$ 31 milhões de reais na atual gestão do Governo do Estado.





Sistema de abastecimento de água





Atualmente a Sanesul mantém ativo 01 poço e conta com a captação de água no rio Santana, junto da Estação de Tratamento. Também possui 03 reservatórios de água apoiados e mais 02 elevados, o que garante de forma segura e eficiente o abastecimento para toda a população, com capacidade de 3.600 metros cúbicos de reservação.





O município de Paranaíba está localizada no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à Leste de Mato Grosso do Sul, com setor industrial em expansão e em pleno desenvolvimento. Com os investimentos em saneamento básico, há uma melhora na vida da população e protege o meio ambiente urbano, ao mesmo tempo em que gera emprego e renda para a cidade.









Vídeo da Estação de tratamento de esgoto em Paranaíba