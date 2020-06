Sanesul autoriza licitação para obras de esgotamento sanitário em Figueirão

Diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. visitou Figueirão junto com o Secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel

Sanesul em Figueirão para autorização de obras de saneamento

O Secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel e o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. estiveram na manhã desta terça-feira, 09 de junho, no município de Figueirão.





A visita oficial do governo do Estado ao município foi para assinar a autorização da licitação para as obras de esgotamento sanitário no município. A solenidade do termo de assinatura contou com a presença do Deputado Beto Pereira, do presidente do PSDB no MS Sérgio de Paula, do Prefeito de Figueirão Rogério Rodrigues Rosalin, vereadores do município, a gerente regional Sanesul, Ana Paula Daniel, e equipe da empresa.





A licitação é para a execução de 2.730 metros de rede coletora de esgoto e 168 novas ligações domiciliares de esgoto. Essas obras serão feitas no bairro Pequi e atender ao Hospital Municipal.





"A nossa presença aqui no Município demonstra o compromisso do Governador Reinaldo Azambuja em levar qualidade de vida a todos os sul-mato-grossenses. Em Figueirão, não é diferente. A Sanesul sempre foi parceira do município. Estamos trabalhando juntos para atingir a meta da universalização do esgotamento sanitário.

Equipe da Regional Coxim, na qual pertence Figueirão, com o Prefeito do Município.Com uma ETE, e agora com uma rede coletora de esgoto que deverá ser ampliada ao longo dos anos, Figueirão logo se transformará num modelo dessa universalização", comentou o Diretor Presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.





Estação de Tratamento de Esgoto





Figueirão já possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que tem a capacidade de tratar 10 litros por segundo, e agora com a autorização da licitação da rede de esgotamento sanitário, o município caminha a passos largos para garantir a chegada de importante obras de saneamento e dar mais qualidade de vida para toda população.