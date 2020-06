Sábado com frente fria traz e pancadas isoladas de chuva com trovoadas no sul do Estado

Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado, com máxima de 31ºC e umidade relativa do ar entre 65% e 35%



Uma frente fria entra pelo sudoeste de Mato Grosso do Sul trazendo pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul e centro-oeste de MS (nas cidades de Jardim, Nioaque, Aral Moreira, Caarapó). As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 34ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado, com máxima de 31ºC e umidade relativa do ar entre 65% e 35%. Não há expectativa de chuva para a Capital. Em Dourados, Ponta Porã e Amambai, as temperaturas máximas serão de 30ºC, em Chapadão do Sul, Três Lagoas, Paranaíba, Selvíria, Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda 34ºC. Amanhã (14), o sol aparece entre nuvens, após um amanhecer relativamente frio.





De hoje até o dia 16 (terça-feira) não haverá expectativa de chuva para grande parte do Estado, os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo de 30% à tarde, considerado estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). A orientação é consumir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.