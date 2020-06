Reformas dão continuidade à modernização e segurança na ALEMS

As reformas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) continuam para a modernização e mais segurança à estrutura e, consequentemente, aos servidores e população que frequentam o Legislativo. Na nova etapa da obra estão sendo trocadas as claraboias que ampliam a iluminação do saguão principal e geram economia de médio a longo prazo aos cofres públicos.





De acordo com o arquiteto responsável, Neder Schabib Péres, a troca faz parte de um plano de melhoria do conforto ambiental da Casa de Leis, visto que as peças retiradas estavam ressecadas e as novas poderão reduzir em até 20 graus a sensação térmica do ambiente. “Também trocamos por uma mais segura e resistente, caso alguém da manutenção precise subir no telhado e apoiar alguma ferramenta nela, não trará nenhum risco. Elas são compostas de vidros temperados laminados duplos com uma película leitosa fosca, que tira o ofuscamento do sol, distribuindo melhor a iluminação”, explicou.





O plano de conforto ambiental compõe uma obra maior, que é a troca da cobertura da ALEMS que, segundo o arquiteto, já foi implementado cerca de 20% de todas as melhorias previstas. “Trocaremos ainda parte da cobertura para metálica, tanto para melhorar o desempenho acústico e térmico, quanto para no futuro ser mais resistente para a possível instalação de placas de energia solar e assim também aguentar o peso da nova estrutura”, ressaltou Neder.





Além dessa troca realizada esta semana, começaram as adequações para uma nova rampa de acesso ao estacionamento até as vagas reservadas, melhorando a chegada de pessoas com mobilidade reduzida. Segundo a equipe técnica também será readequado o paisagismo, além de contar com piso tátil, corrimão e inclinações com respeito às normas de acessibilidade e cuidado ao visitante do Legislativo.





Quem está à frente das obras de melhorias ao Legislativo é a Mesa Diretora, representada pelo deputado Zé Teixeira (DEM), quem comanda a 1ª Secretaria da Casa de Leis. Durante sua gestão, já foram reformadas as redes de energia elétrica e de lógica, as copas, os banheiros, os plenários, os pisos e forros do saguão e parte administrativa, o sistema hidráulico e de esgoto, sistemas de ares condicionados, construídas escadas de emergência, além de outras inúmeras readequações em acessibilidade





“Foi uma decisão dos 24 deputados não parar com as obras de melhorias planejadas na estrutura da Assembleia Legislativa, em respeito ao cidadão. Por isso, mesmo com a pandemia do coronavírus, dentro das responsabilidades como 1º secretário, permaneço atento e empenhado na continuidade da reforma nas instalações da Casa, obedecendo as normativas da Prefeitura Municipal de Campo Grande, considerando também que a paralisação poderia onerar o Poder Legislativo e ocasionar prejuízos aos cofres públicos”, destacou o deputado Zé Teixeira.

Segundo o parlamentar ainda estão em andamento as reformas nos setores com a mudança dos 16 gabinetes padronizados para a ala superior e as que serão destinadas à parte administrativa da Casa de Leis no térreo, como a nova comunicação, o setor jurídico e de finanças, além da entrega de uma nova guarita no estacionamento. “Faço questão de estar presente em determinados momentos acompanhando a obra, com atenção voltada para sua finalização no prazo correto. Tenho em mente que nossas ações e posicionamento reafirmam a cada dia o compromisso de trabalhar com excelência em prol do Legislativo e dos cidadãos de Mato Grosso do Sul”, concluiu o 1º secretário.





