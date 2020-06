Quinta-feira será de baixa umidade e calorão de até 36°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande máxima deve ser de 31°

Celebrado nesta quinta-feira (11) o feriado de Corpus Christi terá um dia quente e de tempo seco em Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande o dia deve ser de céu claro com uma névoa seca a tarde e as temperaturas ficam entre 20°C a mínima e 31°C a máxima. A umidade relativa do ar varia de 30% a 80%.





Já no interior a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 18°C a mínima e 36°C a máxima. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, principalmente a tarde, com índices de 30%.