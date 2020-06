Quina de São João: cinco apostas dividem prêmio de R$ 152 milhões

Cada vencedor irá receber R$ 30,5 milhões. Quadra teve 1.830 apostas ganhadoras, com R$ 6.472,20 para cada.

Foram sorteados nesta sábado (27) os números da Quina de São João, com prêmio de R$ 152 milhões. Cinco ganhadores irão dividir o valor, com R$ 30.517.183,25 para cada um.





Veja as dezenas sorteadas: 07 - 17 - 29 - 55 - 78.





O sorteio do concurso especial de número 5.299 aconteceu no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





A quadra teve 1830 apostas ganhadoras, com R$ 6.472,20 para cada e 139.675 apostas fizeram o terno, ganhando R$ 127,51 cada uma.





O prêmio total foi de R$ 152.585.916,24 e não seria acumulado. Isso significa que se não houvesse ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio seria dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.





O próximo sorteio normal da Quina acontece na terça-feira, dia 29 de junho, com prêmio estimado em R$ 700 mil.





Dinheiro para 200 carros de luxo





Caso apenas um ganhador levasse o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá mais de R$ 242 mil em rendimentos mensais.





Segundo a Caixa, o dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 200 carros de luxo, no valor de R$ 700 mil, cada.