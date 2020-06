Quarta-feira com previsão indicando tempo ensolarado e sem chuva na última semana do outono

Para Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca





O dia em Campo Grande amanheceu fresquinho, mas deve esquentar no decorrer desta quarta-feira (17) com temperatura máxima de 28ºC com umidade relativa do ar entre 70% e 35%. Os dias amanhecem com temperaturas amenas em razão da pouca nebulosidade que mantém o amanhecer frio.





À tarde a temperatura aumenta rapidamente. Para Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde em estado de atenção com variação estimada entre 30% a 85%. As temperaturas máximas no Estado ficarão na casa dos 32ºC. Não há previsão de chuva para o Estado.





O tempo seco durante o fim do outono e durante o inverno (que se inicia no dia 20 de junho) traz também um grande perigo: as queimadas. O risco de incêndios florestais ameaça não apenas áreas de preservação isoladas, mas também centros urbanos acarretando o aumento de casos de doenças respiratórias. Com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).