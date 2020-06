PONTA PORÃ| Asfalto avança e chega à rua México

Trecho ligará rua Guia Lopes ao bairro Gui Vilela, chegando até a MS 164

Asfalto na rua Guia Lopes liga ao trecho norte do contorno viário

O asfalto do contorno viário contorno avança na rua Guia Lopes, seguindo pela rua México. O trecho corta parte do bairro São João, seguindo pelo Estoril, chegando até o bairro Gui Vilela para seguir a rodovia MS 164. Durante todo o fim de semana, os trabalhos seguiram. Já na sexta-feira passada à noite, o prefeito Hélio Peluffo acompanhou a implantação dos primeiros metros da lama asfáltica, na extensão da rua Guia Lopes até chegar a bifurgação com o contorno viário sul.





O prefeito Hélio Peluffo lembrou que o contorno viário resgata um compromisso assumido com a população de Ponta Porã e com apoio do governador Reinaldo Azambuja “estamos realizando a obra, uma das mais aguardadas pela população nos últimos anos”, frisou o prefeito Hélio Peluffo. “É um investimento superior a R$ 22 milhões”, complementa.





O contorno rodoviário de Ponta Porã vai tirar os veículos pesados do centro da cidade, aumentando a segurança e garantindo a fluidez do trânsito. “Vamos tirar o trânsito pesado do centro. É um sonho antigo de todos aqui da fronteira, em especial aqui de Ponta Porã. E junto com isso, outros investimentos. Vamos recapear mais avenidas, estamos entregando as patrulhas mecanizadas para os agricultores da agricultura familiar, estamos investindo nessa parceria na saúde, para levar a saúde mais próxima das pessoas. Isso mostra o governo presente e parceiro dos municípios”, disse.

Uma obra emblemática na primeira etapa do contorno viário, a ponte sob a rua México avança ligando as duas partes dessa via no Jardim Estoril, o que possibilitará a junção do trecho norte. Os trabalhos estão em fase adiantada, aproveitando os dias de estiagem, importante nesta etapa do processo de construção da ponte.





As obras do contorno viário norte avançam gradativamente e a ligação entre os bairros Jardim Estoril e Gui Vilela está em fase bem adiantada, mesmo com o ritmo desacelerado por conta da pandemia. Os trabalhos de drenagem no contorno viário norte avançam em dois extremos importantes dessa ligação que mudará totalmente o cenário urbanístico da cidade, com a retirada da circulação de veículos pesados na área central.





Dentro do cronograma estabelecido para execução de todas as etapas do contorno viário de Ponta Porã, que ligará as rodovias BR 463 e MS 164, nos dois extremos da cidade, o prefeito Hélio Peluffo assinou a ordem de serviços e os trabalhos do trecho norte, da MS 164 à rua Vital Brasil no bairro Gui Vilela, e desta rua à rua Guia Lopes, já no bairro São João estão em execução. As obras dessa primeira etapa estão em plena execução. São 8 km que vão integrar a cidade, desviar o trânsito pesado e reorganizar o crescimento urbano.





“É uma obra muito aguardada e merece todo nosso cuidado, assim como todas as obras realizadas pela nossa administração. O contorno viário vai mudar o perfil econômico na região por onde passará, o desenvolvimento vai acelerar e os bairros crescerão com a chegada dessa obra” disse o prefeito Hélio Peluffo, ao vistoriar a execução da implantação dos tubos do sistema de drenagem em trecho do futuro contorno rodoviário.