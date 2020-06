POLITICANDO| Por Jota Menor

PESQUISA





Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ranking em Maracaju entre os dias 12 e 14 passados mostra uma hipotética polarização entre as candidaturas do emedebista Lenilso Carvalho e da democrata Giovana Vargas.





RESULTADO





Segundo a pesquisa que foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral de MS (MS-02897/2020), na modalidade espontânea, Lenilso (MDB) lidera com 8,25%; Giovana (DEM) aparece com 6,50%, Marcos Calderan (PSDB) tem 5%, Professor Jeamilton 4,25% (Avante); Thiago Caminha (PRB) 1,25% e Eliane Simões (PSB)1%. Valdenir Portela (PSDB), que não é mais candidato, fez 2%, e Frederico Felini (PSDB), também fora do páreo, 1,75%. Outros nomes somaram 0,75% das intenções de voto.





EMPATE TÉCNICO





Nesse primeira versão da pesquisa, há um quádruplo empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de 4,8% para mais ou para menos. Sob esta ótica, estão tecnicamente empatados Lenilso (8,25% oscilando entre 13,05% e 3,45%, Giovana (6,50%, oscilando entre 11,3% e1,7%), Calderan (5%, oscilando entre 9,8% e 0,2%) e Jeamilton (4,25%, oscilando entre 9,05% e 0%). .





INDECISÃO





O que se destacou mesmo na pesquisa espontânea foi o grande número de eleitores que não sabem, não responderam e, provavelmente, se incluem-na lista dos indecisos: nada menos do 69,25% dos 400 entrevistados.





ESTIMULADA 01





O Instituto Ranking fez três simulações de intenções de voto estimuladas. Na primeira, com sete concorrentes, Lenilso mantém a dianteira com 21%, seguido por Giovana com 15,25%, enquanto que Calderan aparece quase que com o mesmo índice, 12,50%. Jeamilton ficou 11%; Portela 6,25%; Caminha 5%; e Felini 3,25%. Não sabem ou não souberam responder 25,75%.





ESTIMULADA 02





Outra consulta estimulada, com quatro nomes, confirma a dianteira de Lenilso com 24,25%, seguido de Giovana que aparece com 18%. Calderan vem com 14,50% e Jeamilton fecha com 12,75%. Não sabem ou não responderam 30,50%.





ESTIMULADA 03





Foi feita também uma terceira simulação apresentando os nomes de apenas dois dos candidatos melhores posicionados na pesquisa, mas como não foi feita a mesma simulação com os dois demais candidatos que na primeira simulação estavam em empate técnico, deixarei de veicular essa versão.





VEREADOR





O Instituto Ranking aferiu também as intenções de voto para a Câmara Municipal. O nome mais citado pelos eleitores é o do vereador Nego do Povo (foto), com 4,50%. Depois se aparecem Joãozinho Rocha com 2,75%, Robert Ziemmann, com 2,50%, Luciano do Detran com 2,25% e Hélio Albarello com 2%. Depois aparecem Nenê de Vista Alegre com 1,75%, Virgílio da Banca com 1,50%, Laudo Sorrilha com 1,25% e mais três pré-candidatos com 1% cada: Beto Schwinn, Daniel Esquivel e Oséias Enfermeiro. O bloco seguinte, todos com 0,75%, reúne Toton Pradence, Tonho, Catito, Marcos Barbeiro, Karine Rios e Dr. Thalis.









NOVA DATA





A realização da eleição de 2020 não está mais correndo risco. Basta, agora, o Congresso Nacional oficializar por meio da aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC – a data de 15 de novembro para a realização do primeiro turno e 29 de novembro para o segundo turno onde for necessário.





NOVOS PRAZOS





Com a nova data da eleição, secretários municipais e secretários estaduais que não se desincompatibilizaram dia 4 de junho ganham prazo até 15 de julho para deixarem os cargos, caso mudem de ideia e resolvam disputar o pleito no fim do ano.





VIVA O PORCO!





Dedicada especialmente à minha amiga corintiana Luci Cordeiro de Macedo de que tão gente fina que é até poderia ser palmeirense, termino a coluna desta semana como sempre faço há mais de 38 anos: viva o maravilhoso, sensacional, incomparável e imbatível Verdão do Parque Antárctica. Viva o Porco!