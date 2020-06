Polícia usa drone, descobre carvoaria ilegal e multa proprietário em R$ 21,1 mil

A ocorrência foi registrada na manhã de hoje quando a PMA fazia fiscalização ambiental no município de Alcinópolis

Carvoaria atuava sem licença ambiental em propriedade

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica descobriram carvoaria ilegal e multaram dono em R$ 21,1 mil por desmatamento de área. A ocorrência foi registrada na manhã de hoje (3) quando a PMA fazia fiscalização ambiental no município de Alcinópolis para atender a denúncias de exploração ilegal de madeira na área de reserva legal coletiva do assentamento rural Santa Fé. A equipe utilizou um drone e verificou diversas pequenas áreas de extração ilegal da madeira na reserva, porém, não encontrou nenhum infrator no local.





Durante o sobrevoo do drone, os Policiais perceberam vários pontos de derrubadas de árvores de grande porte na propriedade vizinha ao assentamento. Durante vistoria no local, foi localizada uma pequena carvoaria com um forno que funcionava de forma ilegal e processava carvão nativo da madeira das árvores exploradas. A área de exploração ilegal foi medida com GPS e estava dentro de um polígono de 53 hectares, com vários pontos salteados de exploração.





Tanto a atividade carvoeira, como a exploração da madeira, era realizadas sem a licença ambiental. As atividades foram embargadas. O dono da carvoaria e da fazenda (62), residente em Costa Rica, foi autuado administrativamente e multado em R$ 21.200,00. Ele também responderá crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental, cuja pena é de um a seis meses de detenção e por crime de exploração ilegal de madeira, com pena prevista de seis meses a um ano.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS