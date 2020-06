Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Nova Andradina

A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul através da equipe de rádio patrulha de Nova Andradina, prendeu na tarde de sexta-feira (26), um homem de 37 anos após danificar a residência e ameaçar a mãe.





A equipe policial foi acionada pela central de emergência 190, onde foi relatado que na Rua Sete de Setembro estaria ocorrendo um desentendimento entre mãe e filho, e que segundo a vítima, o filho chegou embriagado e começou a quebrar as coisas e ameaça-la.





Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais militares foram recebidos pela vítima e puderam comprovar o dano na residência e presenciar o autor no local, pois o mesmo reside em uma edícula nos fundos do terreno. Diante do fatos o autor e a vítima foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e entregue ao agente de plantão para providências.