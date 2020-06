PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeitura investe pesado na recuperação de estradas rurais

Todas as regiões do município já foram atendidas desde o início da gestão municipal

Estradas da região da Matão estão recebendo investimentos

A Prefeitura de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana vêm investindo pesado em recuperação de estradas rurais. Com uma área muito extensa, uma das maiores do estado de Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas possui uma área total de 5.061,433 km² (IBGE-2019).





Com toda esta extensão, com uma equipe reduzida e com pouco recurso, o Município de Paraíso das Águas se tornou exemplo que quando quer fazer, com pouco se faz muito. Fato que está chamando a atenção até de outras cidades.





Entre estes exemplos de gestão eficiente, está a garantia de mobilidade urbana e rural. Que além dos recursos investidos em obras de pavimentação asfáltica, drenagens e rede de águas pluviais, construção de caixa de contenção, a gestão municipal também faz um grande investimento na recuperação de estradas rurais de toda a região.

©DIVULGAÇÃO Algumas regiões ficaram em situação precária por mais de 40 anos, conforme relato de produtores rurais, que a partir da independência do município de Paraíso das Águas, esta realidade mudou para melhor.





Todas as regiões, os quatro cantos do município já receberam investimentos, como o levantamento e cascalhamento de estradas rurais. Óbvio que para realização destas importante obras é necessário a parceria dos produtores rurais, que não têm sido empecilho para se fazer.





A última obra entregue na última semana, foi da região da Matão, onde mais de 38 km de extensão de estradas em condições precárias, foram completamente recuperadas, dando acesso de qualidade às propriedades rurais, segurança e agilidade no fluxo do transporte escolar, a chegada mais rápida e com segurança dos insumos às propriedades e a mobilidade rural que os moradores da zona rural precisam.

©DIVULGAÇÃO Muitos que moram na cidade, talvez não conheça a realidade de quem vive no campo e a importância de uma atenção do poder público em obras como estas, que garantem uma tranquilidade e segurança maior para quem diariamente utiliza essas estradas, que na maioria das vezes são abandonadas pelos gestores.





Em Paraíso das Águas é diferente. A gestão municipal sempre focou com atenção às necessidades de quem vive longe da sede, no interior do município. Um valor milionário foi investido na zona rural, que merece toda atenção e cuidado, pois é de lá, que vêm o sustento da cidade.





REGIÃO DA MATÃO





A região conhecida como Matão, localizada no distrito e Bela Alvorada, recebeu a obra de levantamento e cascalhamento. Entre as propriedades rurais atendidas estão: Indaiá, Água Limpa, Harmonia, Três Barras, Gaúcha, Guilhermina, Terezinha, Lageado, Água Bonita, Lince, Stela, dentre outras.





Foi importante a parceria das fazendas Indaiá, Água Limpa, Harmonia e Gaúcha/Guilhermina, na contribuição com o material utilizado no cascalhamento das vias.





No vídeo abaixo é possível acompanharmos a satisfação dos produtores rurais da região, onde alguns não acreditavam na obra, talvez pela decepção das gestões de outros municípios.





Região antes até chamadas de "areão" agora está toda levantada, cascalhada e com caixa de contenção às suas margens, um exemplo de obra.





Na finalização da obra, o prefeito municipal, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/DEM), fez questão de acompanhar o resultado e conversar com os moradores da região, para ouvir deles a opinião do trabalho realizado, no sentido de melhorar cada vez mais. "Nossa gestão foi sempre focada em um todo, no modo coletivo, exemplo disto é o que estamos entregando hoje, uma obra importante como esta, que garantirá com certeza, mais qualidade de vida para quem vive longe da sede e que daqui, sai nossa sobrevivência na cidade", destacou.

©DIVULGAÇÃO A família Matsumoto (fazendas Harmonia e Vitória) é um exemplo claro, possuem as fazendas na divisa com outro município, conhecem de perto a realidade e ficaram satisfeitos com o trabalho realizado pela gestão de Paraíso das Águas. "Uma grande trabalho que proporciona uma grande vantagem para quem utiliza destas vias. Do transporte escolar ao escoamento da produção, tudo fica mais fácil quando as estradas são melhor cuidadas", destacou o empresário Paulo César Matsumoto.



O motorista de carreta que entrega insumos na região, Arthur Henrique de Goiânia (GO) ficou deslumbrado com a nova estrada. "Percorro várias regiões do Brasil e sofremos muito com estradas em péssimas condições, aqui, é diferenciado mesmo", afirmou.