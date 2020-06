PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeitura determinou que empresa refizesse pavimentação asfáltica de Bela Alvorada

Obra estaria em desacordo com especificações contratuais de licitação; apontou análise

Obra está sendo refeita no distrito. Visita do prefeito no local ©Max Arantes A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana e departamento jurídico, determinou que a empresa responsável pela pavimentação asfáltica do distrito de Bela Alvorada, refizesse o serviço de pavimentação asfáltica no distrito, que inclusive já estava pronto para ser entregue e recebido pela prefeitura.





A reportagem do BNC Notícias esteve na Secretaria de Infraestrutura na manhã desta segunda-feira(15), para apurar o que realmente aconteceu.





A equipe técnica de engenharia da Prefeitura de Paraíso das Águas informou que existe um laboratório com consultoria, contratada pelo poder executivo, para que possa emitir laudo técnico de toda obra realizada no Município, que avalia todas as condições do inicio ao término da obra, assim como se as empresas estão seguindo rigorosamente o que está previsto no contrato.





Após uma análise técnica e um laudo emitido por este laboratório, foi concluído que parte da obra de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do distrito de Bela Alvorada, no total de 3.623,58 m² (três mil, seiscentos e vinte e três metros e cinquenta e oito metros quadrados) apresentavam irregularidades na compactação e espessura.





Diante do laudo técnico e desta conclusão, foi determinado que a empresa refizesse toda esta área irregular, sem nenhum ônus para o poder público.





Ainda nesta segunda, 15 de junho, o prefeito Ivan da Cruz Pereira (xixi/DEM), esteve no distrito de Bela Alvorada, acompanhando o trabalho da empresa, que está removendo todo o material asfáltico e refazendo o serviço, sem nenhum custo para o município.





"Precisamos ser claros para a população, como sempre fomos, transparentes e responsáveis com o dinheiro público. Não aceitamos em nenhuma hipótese, que obras concluídas em nossa gestão, não tenha sua real garantia. Precisamos ter certeza da qualidade e da durabilidade das obras, por isso, contratamos este laboratório, que juntamente com nossa equipe técnica de engenheiros, arquitetos e advogados, acompanham cada passo da obra", enfatizou o prefeito.