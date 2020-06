PARAÍSO DAS ÁGUAS| Comitiva do Governo do Estado estará no Município nesta terça, dia 9

Secretários de Estado estarão visitando o município e assistindo as principais demandas do Município

Prefeito Ivan Xixi durante reunião com governador do Estado, Reinaldo Azambuja e secretários ©ARQUIVO Nesta terça-feira(9) estará em Paraíso das Águas a comitiva do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para uma visita técnica para levantamento das principais demandas do município e assinatura de convênio.





A comitiva enviada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) terá a missão de junto ao prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (DEM), vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira (PSDB) e demais lideranças políticas e administrativas do Município, realizar o levantamento das principais demandas da cidade, principalmente como investimentos na infraestrutura.





Estarão em Paraíso das Águas:





Eduardo Riedel - Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), que tem a competência na coordenação, monitoramento e integração dos programas e ações do governo, tais como o suporte às relações com os demais poderes, com outros estados, com Governo Federal e outros países. Fica a cargo da Secretaria a formulação e coordenação de diretrizes e políticas para negociações internacionais e captação de recursos financeiros destinados a programas e projetos do setor público estadual. Eduardo Riedel - Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), que tem a competência na coordenação, monitoramento e integração dos programas e ações do governo, tais como o suporte às relações com os demais poderes, com outros estados, com Governo Federal e outros países. Fica a cargo da Secretaria a formulação e coordenação de diretrizes e políticas para negociações internacionais e captação de recursos financeiros destinados a programas e projetos do setor público estadual.





Sérgio de Paula – Secretário Especial de Articulação Política do Estado, que cuida das prioridades de cada município no Estado de Mato Grosso do Sul. – Secretário Especial de Articulação Política do Estado, que cuida das prioridades de cada município no Estado de Mato Grosso do Sul.





Walter Carneiro - Diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr. - Diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.





O avião com a comitiva do governo tem previsão de pouso às 9h30 da manhã, no campo de aviação da Fazenda Mimoso, onde seguirá diretamente para o gabinete do prefeito, para uma reunião administrativa e visitação em obras em andamento.





Às 11 horas da manhã concederá uma entrevista na rádio FM Paraíso, em seguida seguirá para outras visitas em municípios do estado.