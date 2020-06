Paraguai reforça a segurança na fronteira para conter avanço do coronavírus

O endurecimento da fiscalização desagradou comerciantes paraguaios e brasileiros

Militares paraguaios reforçaram a segurança em toda a extensão de fronteira principalmente com o Mato Grosso do Sul desde terça-feira (2). Eles querem evitar para tentar evitar a circulação de pessoas entre os dois países e conter a contaminação pelo covid 19.





As autoridades sanitárias paraguaias estão preocupadas com o aumentos dos casos principalmente em Ponta Porã e Dourados e até mesmo a comercialização de produtos que estava sendo realizada na Linha Internacional, que ficou conhecida como “venda no arame” foi proibida.





O endurecimento da fiscalização desagradou os comerciantes, que ontem fizeram uma carreata em Pedro Juan Caballero cobrando a reabertura da fronteira a alegando que as medidas sanitárias adotadas pelo presidente Mário Abdo Benitez vai levar a maioria das empresas da cidade a falência.





Na manhã desta quarta-feira foi possível observar novamente a movimentação de militares na mudança de turno indicando que o fechamento da fronteira em seus principais pontos de acessos a Ponta Porã vai continuar.





A medida também objetiva bloquear o avanço da doença, evitando assim um possível colapso fragilizado setor de saúde do Paraguai que não possui estrutura suficiente para enfrentar um surto do coronavírus.





O Ministério da Saúde do Paraguai, divulgou que durante os 84 dias de quarentena houve 1.013 casos de Covid-19 confirmados, com 11 mortes e 498 pacientes recuperados e consideram a situação sob controle sendo um dos países com melhores resultados no enfrentamento a pandemia em todo o mundo.