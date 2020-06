Para esvaziar pátios, Detran-MS lança novo leilão com 172 veículos

Novo certame virtual começa dia 25 de junho e vai receber lances até 09 de julho

Veículos apreendidos no pátio do Detran ©Divulgação - Detran

Para esvaziar os pátios das unidades, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) lançou novo leilão virtual com 172 veículos, sendo 169 motos e 03 automóveis. O certame vai começar no dia 25 de junho e segue até 09 de julho deste ano.





Os veículos disponíveis foram apreendidos nos municípios de Amambai, Itaporã, Ivinhema, Naviraí e Rio Brilhante. Os interessados em fazer lances devem acessar o site do leilão. Quem quiser conferir os lotes devem ir até o pátio localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 917, em Campo Grande, entre os dias 06 a 08 de julho.





A lista das motocicletas (modelos) e dos automóveis foram publicadas hoje (19), no Diário Oficial do Estado. Quem quiser ter acesso a todas as condições do leilão, assim como regras e preços mínimos dos itens podem obter as informações no site do Detran-MS.





Os bens adquiridos no leilão serão entregues no estado e condições que se encontram, sem responsabilidade à instituição ou ao leiloeiro. O pagamento deve ser feito no máximo em 24 após o certame. Este novo certame faz parte do programa “Pátio Zero”, que visa retirar todos os veículos apreendidos nas unidades da instituição.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS