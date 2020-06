PANDEMIA| Saúde confirma novos óbitos e MS tem 83 mortes por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, com pesar, o registro de mais sete óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (30/6). Com isso, o Estado contabiliza 83 vítimas da doença.





A 77ª vítima é uma mulher, de 51 anos, moradora de Itaquiraí, técnica de enfermagem e portadora de cardiopatia, hipertensão e obesidade. O início dos sintomas foi em 8 de junho e o diagnóstico positivo para Covid-19 em 17 de junho. Ela foi transferida para o Hospital Universitário da UFGD e faleceu na noite de 29 de junho.





A 78ª vítima é um homem de 80 anos, morador de rua em Dourados, sem histórico de comorbidades. O início dos sintomas foi em 21 de junho. Ele estava internado no Hospital Evangélico em Dourados. O diagnóstico positivo data de 24 de junho. Ele faleceu na madrugada desta terça-feira, 30 de junho.





A 79ª vítima é um homem de 92 anos, residente de Itaquiraí. Ele tinha debilitação motora e estava internado no Hospital São Francisco, de Itaquiraí, desde 27 de junho. Ele faleceu no mesmo dia, 27 de junho, mas o diagnóstico positivo para Covid-19 veio somente nesta terça-feira (30.6).





A 80ª vítima é uma mulher de 44 anos, residente de Fátima do Sul, assintomática e em investigação oncológica. Ela estava internada desde 27 de junho no Hospital da SIAS em Fátima do Sul. Com agravamento do quadro clínico,ela faleceu em 28 de junho. O diagnóstico positivo para Covid-19 ocorreu também nesta terça-feira.





A 81ª vítima é uma mulher de 64 anos, moradora de Amambai, que sofria de hipertensão. Ela teve os primeiros sintomas em 24 de junho. Morava sozinha e se recusava a ficar hospitalizada. Ela foi internada em 27 de junho e faleceu em 28 de junho. O diagnóstico positivo para Covid-19 também é de 30 de junho.





A 82ª vítima é uma mulher, de 80 anos, residente de Corumbá. Ela era portadora de Hipertensão Arterial e doença de Parkinson e estava internada na UTI da Santa Casa de Corumbá. Faleceu na noite de 29 de junho. O diagnóstico positivo para Covid-19 veio nesta terça-feira.





A 83ª vítima era uma mulher de 65 anos, moradora de Campo Grande. Ela tinha histórico de doença pulmonar crônica obstrutiva (DPCO). A paciente estava internada no Hospital regional de Mato Grosso do Sul. Faleceu em 29 de junho. Diagnóstico postivo para COVID-19 por teste rápido.





Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 23 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 4 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 4 em Ponta Porã, 10 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 3 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 1 em Naviraí , 3 em Fátima do Sul, 2 em Amambai e 1 em Nova Andradina.