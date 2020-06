PANDEMIA| Mato Grosso do Sul tem 65 mortes por coronavírus e 6.913 confirmados

Com mais 390 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 6.913. Foram registrados quatro óbitos, passando para 65 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (26.06) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.





Dos 6.913 casos confirmados, 3.216 estão em isolamento domiciliar, 3.468 estão sem sintomas e já estão recuperados e 166 estão internados, sendo 105 em hospitais públicos e 61 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 39.409 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 28.783 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 1.987 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.726 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.





Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.





Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.





A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.





Acompanhe os boletins periódicos neste link





Mortes





A 62ª vítima era um homem de 64 anos, morador de Dourados. Sofria de diabetes. Estava internado no Hospital Universitário de Dourados desde 13 de junho. Foi notificado no mesmo dia. Faleceu no final da manhã desta quinta-feira, 25 de junho.





A 63ª vítima era um homem de 75 anos, residente de Dourados. Era portador de diabetes, fibrose pulmonar e hipertenso. Inicio dos sintomas em 15 de junho. Deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Antonio Afranio Martins (UPA) em Dourados em 23 de junho. Com a evolução dos sintomas o paciente foi transferido na área Covid. Manteve em Máscara de Venturi Faleceu em 23 de junho e o exame positivo para COVID-19 saiu em 25 de junho.





A 64ª vítima era um homem de 75 anos, residente de Dourados. O paciente tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Estava internado desde o dia 02 de junho no Hospital Evangélico de Dourados por outras causas. Iniciou os sintomas respiratórios em 13 de junho. Em 15 de junho foi enquadrado como Síndrome Respiratória Aguda Grave e transferido para a UTI. O diagnóstico positivo para COVID-19 saiu em 17 de junho. O paciente faleceu em 25 de junho.





A 65ª vítima era um homem de 69 anos, residente de Amambai. Ele tinha histórico de doença cardiovascular crônica e diabetes. O paciente estava internado desde 05 de junho no Hospital da Vida de Dourados e teve alta no dia 25 de junho. Ele retornou para Amambai e faleceu em sua residência nesta sexta-feira, 26 de junho. Diagnóstico positivo para coronavírus em 16 de junho.





Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 19 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí, 01 em Fátima do Sul e 01 em Amambai.