PANDEMIA| Mais de um terço das pessoas que contraíram coronavírus em Dourados já se curaram

Dourados ultrapassou 600 casos de coronavírus; casos curados registaram pouco mais de um terço do total ©ILUSTRAÇÃO O número de pessoas contaminadas por coronavírus em Dourados tem contado com uma crescente constante e já soma 613. Na mesma direção, o número de pessoas que se curaram da doença também tem aumentado. Ao todo são 210. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (08) no boletim da prefeitura de Dourados.





O total de curados corresponde a pouco mais de um terço do total dos que contraíram a doença.





Ainda conforme os dados, o município conta com 379 pessoas em isolamento domiciliar, 23 pessoas internadas, sendo 15 em leitos de enfermaria (sete em hospitais públicos, oito em hospitais privados), oito em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) (dois em hospitais público e cinco em hospitais privados, sendo que uma pessoa com residência em Dourados, encontra-se internada por conta da doença em hospital público de outra cidade). O município registra dois óbitos por covid-19.





Quanto a distribuição dos casos, 522 se concentram no perímetro urbano, 13 nos distritos rurais, 78 na reserva indígena e 35 em outras localidades.





Em todo o Mato Grosso do Sul, 2.324 pessoas estão infectadas pela doença. O Estado registrou 16.536 notificações e 12.482 foram descartadas, enquanto 372 amostras estão em fase de investigação no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen).





São 22 duas vítimas fatais pela doença em MS. O caso mais recente foi de uma idosa de 63 anos, residente em Itaporã. Ela contava com comorbidades hipertensão e diabetes.





A prefeitura de Itaporã informou durante transmissão em página oficial que a suspeita é de que a mulher tenha tido contato com um membro da família na última semana, esse, morador em Dourados, que trabalha com viagens e esteve no Nordeste na semana passada.