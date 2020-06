PANDEMIA| Infectada no hospital, mulher de 32 anos morre de coronavírus em Dourados

Secretaria Estadual de Saúde confirmou que Vanessa Recalde Belisario contraiu covid-19 no Hospital da Vida

Vanessa estava internada desde o dia 14 após acidente de trânsito e se infectou no Hospital da Vida, onde morreu hoje ©REPRODUÇÃO

Vanessa Recalde Belisario, 32, morreu nesta quinta-feira (25) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Ela é a 16ª vítima do novo coronavírus na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, epicentro da doença no Estado com 2.247 casos positivos, segundo números atualizados hoje. Ela contraiu o vírus enquanto se recuperava de acidente de trânsito no Hospital da Vida, unidade de atendimento público onde ocorre a maioria das mortes de pessoas infectadas pela covid-19 na macrorregião de Dourados.





A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ao Campo Grande News que Vanessa se infectou no hospital. De acordo com a Saúde estadual, ela estava internada desde o dia 14 deste mês na UTI do Hospital da Vida com traumatismo craniano encefálico provocado pelo acidente.





O diagnóstico de coronavírus ocorreu no dia 18, após exame feito pelo Lacen (Laboratório Central). Vanessa morreu nesta manhã. É a 61ª morte por covid-19 em Mato Grosso do Sul. O caso foi incluído no boletim estadual desta quinta-feira. De domingo (21) até hoje, são 15 pessoas mortas pelo coronavírus no Estado, média de uma morte a cada oito horas.





Mais cedo, a Secretaria de Saúde já tinha confirmado outras duas mortes entre a noite de ontem e hoje de manhã. João Yosutumi Toque, 66, morreu no Hospital Evangélico, em Dourados, ontem à noite. A outra vítima foi mulher de 73 anos, moradora em Fátima do Sul. Com doença renal crônica, diabetes e hipertensão, ela morreu no Hospital da Vida, onde estava internada há cinco dias.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS