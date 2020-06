PANDEMIA| Fátima do Sul já é a 4ª no MS em números de infectados de Covid-19 e chega perto de Guia Lopes

Fátima do Sul voltou a registrar mais 01 caso confirmado nas últimas 24h, chegando ao total de 182 casos confirmados de Covid-19. Informações divulgadas no boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19).





Fátima do Sul já é a 4ª cidade no Estado do Mato Grosso do Sul em números de infectados, chegando perto da cidade de Guia Lopes da Laguna que hoje soma 242 casos confirmados de coronavírus.





CURADOS - A informação e o mapeamento dos pacientes recuperados já chega a 69 pacientes recuperados em todo o município.





CULTURAMA - O distrito tem 26 casos confirmados.





MS NO GERAL - Com mais 198 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 3.433. Mato Grosso do Sul registrou, ainda, três óbitos neste domingo (14.06), totalizando 31 vítimas fatais. A 29ª vítima era do sexo masculino, tinha 80 anos, do município de Douradina. A 30ª e 31ª vítimas eram também sexo feminino e de Dourados, com 65 e 54 anos, respectivamente.





As informações foram apresentadas neste domingo (14.06) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.





Dos 3.433 casos confirmados, 1.516 estão em isolamento domiciliar, 1.819 estão sem sintomas e já estão recuperados e 71 estão internados, sendo 37 em hospitais públicos e 33 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um da Bolívia. Foram registrados 31 óbitos.









Fonte: FÁTIMA NEWS