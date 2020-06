PANDEMIA| Estudante de gastronomia é a 14ª vítima da covid-19 em Dourados e 57ª de MS

Mulher de 32 anos morreu nesta quarta-feira na UPA; comitê local de enfrentamento à pandemia já confirmou a causa da morte

Rosimeire tinha 32 anos e estudava gastronomia, a 14ª vítima da covid-19 em Dourados ©DIVULGAÇÃO

Rosimeire Matos de Freitas, 32 anos de idade, morreu nesta quarta-feira (24) em Dourados, a 233 km de Campo Grande, de insuficiência respiratória aguda e covid-19. O Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19 confirmou o novo coronavírus como causa da morte.





De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ela começou a sentir os sintomas no dia 7 deste mês e o caso positivo foi diagnosticado no dia 15, no drive thru de Dourados. Rosimeire estava em isolamento domiciliar e hoje foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com parada cardiorrespiratória.





Assim que o caso for incluído no boletim estadual, será a 57ª vítima da covid-19 em Mato Grosso do Sul e a 14ª de Dourados, cidade que lidera em número de casos e de mortes provocadas pelo coronavírus.





Estudante de gastronomia, Rosimeire morava no Jardim Flórida I. Documento obtido pelo Campo Grande News aponta como causa da morte insuficiência respiratória aguda e covid-19. Não há outros problemas de saúde relatados.

Soldado do Exército faz desinfecção na UPA de Dourados, onde mulher morreu hoje em decorrência da covid-19 ©DIVULGAÇÃO









