PANDEMIA| Em 12 dias, número de infectados com coronavírus mais de dobra e MS se aproxima dos 2 mil casos

Quantidade de registros saltou de 924, no dia 24 de maio, para 1.997 nesta sexta-feira, 5 de junho.

Secretaria estadual adjunta de Saúde de MS, Christinne Maymone, apresentou novo indicador os "casos ativos" ©Reprodução/G1 MS

Boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) aponta que nas últimas 24 horas foram confirmados mais 72 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus.





De acordo com os dados da SES, em um período de 12 dias o número de casos mais que dobrou no estado, saltou de 924, no dia 24 de maio, para 1.997 nesta sexta-feira, 5 de junho.





Na apresentação do boletim, a secretaria passou a apresentar um novo dado, chamado de “casos ativos”. Neste indicador estão incluídas as pessoas que testaram positivo para o coronavírus e estão em isolamento domiciliar por apresentarem sintomas leves ou mesmo estarem sem sintomas, o que representa 972 casos atualmente, e aquelas que estão hospitalizadas, 47, totalizando 1.019 registros.





A secretária estadual adjunta de Saúde, Christinne Maymone, ressaltou que as autoridades de saúde dos municípios têm de estar muito atentas e monitorando esses casos ativos.





“Temos de estar muito atentos a esses casos ativos. Não é pelo fato de que as pessoas estão em isolamento que não tenhamos de ter cuidado, tanto da parte do paciente, quanto do monitoramento dos serviços de saúde dos municípios. Esses casos precisam ser rigorosamente monitorados, para evitarmos um maior número de mortes”, alertou.





Das pessoas que contraíram a doença em Mato Grosso do Sul, 957, 47,9%, estão recuperadas. Morreram em razão do covid-19 no estado 21 pessoas. A morte mais recente ocorreu nesta quinta-feira (4), na unidade de pronto atendimento (UPA), Vila Almeida, em Campo Grande. A vítima era uma mulher de 51 anos, sem comorbidades e que morreu em menos de 5 horas após começar a passar mal.





A SES destaca que 630 casos suspeitos estão aguardando o resultado de exames no Laboratório Central de Campo Grande. Desde o início da pandemia já foram realizados 13.181 testes.





Entre os pacientes com o novo coronavírus que estão hospitalizados no estado, 18 estão em unidades de terapia intensiva (UTIs). Isso representa uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 5,2%.





Nesta quinta, Dourados voltou a registrar o maior número de casos da covid-19 do estado. Foram mais 27. O município lidera o ranking estadual de registros da doença com 446. A maior incidência, entretanto, é de Guia Lopes da Laguna, com 2.425.