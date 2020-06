PANDEMIA| Dourados tem cinco médicos infectados com coronavírus em leitos hospitalares

Dados do Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus revelam que a cidade já registra 1138 casos.

Cresce o número de profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia e que foram infectados pelo coronavírus em Dourados. Das 31 pessoas internadas em leitos hospitalares da cidade com diagnóstico da doença, cinco delas são médicos.





Há relatos de que dois deles estão em estado grave e ocupam vagas nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Segundo informações apuradas pela reportagem, desses cinco casos confirmados, um é de Ponta Porã e está internado no Hospital da Vida e outro no HU-UFGD (Hospital Universitário da Grande Dourados). Os demais estão em unidades hospitalares privadas.





Dados do Boletim Epidemiológico divulgado neste domingo (14) pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus revelam que a cidade já registra 1138 casos.





Além das 31 internações, sendo 16 em leitos de enfermarias e 15 em UTIs, 774 pessoas estão em isolamento domiciliar e 332 foram recuperadas.





O que também chama a atenção é o número de mortes na cidade, que subiu de duas para quatro. Há ainda, um quinto óbito que, embora confirmado pelo Comitê de Dourados, ainda não entrou nas estatísticas da cidade.





Somente no final de semana foram registrados quatro óbitos , sendo três de pessoas que são residentes na cidade e uma do distrito de Bocajá, em Douradina. Somente no Hospital Evangélico aconteceram três mortes. A outra vítima estava internada no Hospital da Cassems.