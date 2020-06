PANDEMIA| Com mais duas vítimas neste domingo, Estado chega a 73 mortes por covid-19

Mulher de Itaporã e morador de Dourados não resistiram as complicações da doença

Domingo começa com mais duas mortes por coronavírus em Mato Grosso do Sul, ambas na macrorregião de Dourados. Agora são 73 óbitos por covid-19 em Mato Grosso do Sul, com 7.527 casos confirmados até hoje.





Moradora de 75 anos, de Itaporã morreu na noite de ontem (27) em hospital de Dourados. Ela estava internada desde a quarta-feira passada, vítima da covid-19. O agravante no quadro dela foram hipertensão, doença cardiovascular e doença neurológica crônica. Já é a 4ª morte de Itaporã.





Um homem, de 64 anos, também morreu nas últimas 24 horas. Internado desde 6 de junho, em hospital particular de Dourados, mas o teste positivo para coronavírus saiu só no 11. Obeso e hipertenso, ele estava na UTI, o quandro agravou e ele morreu no início da madrugada de hoje (28).





O 73º caso não entrou no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde hoje, mas foi confirmado no boletim do comitê de Dourados, o 22º na cidade.





A taxa de leitos ocupados por pacientes com covid-19 sobe, chega a 40% em Mato Grosso do Sul. São 86 pacientes em Unidades de Terapia Intensiva. "Teremos 5 vezes mais mortes que em maio", alertou o secretário de Saúde Geraldo Resende em live da SES nesta manhã.





Hoje, a quantidade de infectados registrados em 24 horas foi menor que durante a semana. "São 220 casos novos. Grande parcela dos municípios não tem equipe para trabalhar de sábado para domingo. Dificuldade dos munícios. Por isso, não estou comemorando porque baixou, é porque não foram todos os casos encaminhados. Segunda terá acréscimo bastante significado", alertou o secretário de Saúde.





Casos em 24h - Segundo os números de hoje, pelo 4º dia consecutivo Campo Grande aparece no topo dos municípios com mais contaminados em 24 horas. A Capital apresentou teve 79 infectados desde ontem. São 1.975 no total.





Na sequência está Dourados com 57 casos, seguida por Corumbá com 19 novos casos, Rio Brilhante com 11 registros, Bataguassu e Fátima do Sul com seis, Mundo Novo com cinco casos.





Costa Rica, Maracaju registrou quatro casos, mesmo número de Novo Horizonte de Sul. Chapadão do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas com 3 novos casos. Bonito, Corguinho, Itaporã e Naviraí tiveram dois casos.





Com apenas um caso novo no dia estão Coxim, Douradina,Itaquiraí, Jateí, Ladário Nova Alvorada do Sul, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. A novidade é Inocência, que entrou hoje no mapa da covid-19.







