PANDEMIA| Campo Grande é a capital com menos casos e mortes por coronavírus

Dados oficiais do Dataglass comparou números de todas as capitais brasileiras





A cidade de Campo Grande é a capital que menos tem casos confirmados de coronavírus, segundo dados oficiais divulgados pela empresa de ciência de saúde Dataglass.





Entre todas as capitais brasileiras, Campo Grande registra 351 casos confirmados e 8 óbitos, enquanto São Paulo teve 61.166 mil, Rio de Janeiro 31.204 mil, Fortaleza 24.104 mil, Manaus 18.293 mil e Recife 15.565 mil, lideram o ranking de casos confirmados da doença entre as capitais.





As estatísticas compiladas de fontes oficiais indicam também que Campo Grande (35,4) é a que tem a menor incidência no número de casos confirmados por cem mil habitantes. Macapá (1.041,9) lidera a lista, seguida da cidade de Rio Branco (1.029,4), Recife (945,8), Fortaleza (903) e São Luís (838,1).





Em relação ao número de óbitos por cem mil habitantes, os primeiros colocados do ranking seguem com Belém liderando com 80,4, seguida de Fortaleza com 78,1 e Recife com 66,7. Campo Grande ocupa a 27º posição, com a menor taxa de todas as Capitais, com 0,8.





Ranking de mortes nas principais capitais brasileiras













Número de óbitos em Mato Grosso do Sul