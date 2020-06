Operação Pátio Zero: Leilão em Dourados encerra nesta terça-feira (23)

Encerra na próxima terça-feira (23), o leilão de veículos para circulação da Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O certame abriu no dia 02 de junho e conta com 458 lotes de veículos, sendo 416 motocicletas e 42 automóveis.





Conforme a Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera, estão sendo leiloados veículos dos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Itaquiraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.





Sandra ressalta que os veículos leiloados veículos são para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no Pátio do leiloeiro credenciado junto ao Departamento.





A visitação aos lotes pode ser feita no pátio da Autotran, localizado na rua Maria Rosa de Souza, 475, Oliveira II, em Dourados, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, até dia 22 de junho.





O leilão acontece através do site www.casadeleiloes.com.br





Leilão de sucata aproveitável:





No total 130 lotes de veículos estão disponíveis, sendo 850 motocicletas e 45 automóveis.





A visitação acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.





O certame acontece de forma online, realizado pelo portal Canal de Leilões, com encerramento previsto para às 15h do dia 25 de junho.