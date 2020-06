Oficinas ensinam a utilizar aplicativos para aumentar vendas nos negócios

No “Sebrae Descomplica”, empresário conhecerá técnicas no Instagram, WhatsApp Business e Google Meu Negócio

Por meio de orientações técnicas, empresário irá conferir o passo a passo sobre as ferramentas

O Sebrae/MS realiza neste mês a primeira edição do “Sebrae Descomplica”, solução que visa ensinar aos empreendedores como utilizar os aplicativos mais importantes para o aumento das vendas nos negócios. A iniciativa conta com oficinas gratuitas, que serão realizadas de forma on-line no aplicativo WhatsApp.





Neste primeiro momento, o Sebrae Descomplica está com inscrições abertas para três oficinas: Instagram, Whatsapp Business e Google Meu Negócio, que vão ocorrer respectivamente nos dias 22, 24 e 26 de junho, de 9h às 18h. As capacitações são voltadas para micro e pequenos empreendedores.





Por meio de orientações técnicas, vídeos e instruções, o empresário irá conferir o passo a passo sobre as ferramentas, para ser capaz de alcançar maior engajamento e relacionamento com os clientes. As oficinas irão abordar, por exemplo, o perfil do negócio, conhecimento do público-alvo, proposta de valor, relacionamento com o cliente, entre outros.





“Teremos um consultor especializado nas ferramentas, que vai dar dicas e ensinar como mexer. Iremos disponibilizar também conteúdos para o empresário ver depois do curso. Se o participante entrar sem saber nada ou mexendo pouco, o intuito é sair de lá sabendo e configurando o aplicativo”, explica o analista do Sebrae/MS, Leandro Passos.





Como se inscrever





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae, onde também está disponível a programação completa das oficinas. Os interessados devem atualizar o cadastro com o telefone celular, para que a equipe possa fazer a inclusão no grupo de WhatsApp da oficina. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.